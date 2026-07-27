Des milliers de pompiers ont affronté pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme en Gironde. Emmanuel Macron préside ce lundi 27 juillet une "cellule interministérielle de crise" place Beauvau. Les précisions de notre journaliste Karim Yahiaoui.
Incendies en France : Que peut-on attendre de la cellule interministérielle de crise ?
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