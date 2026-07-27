Chassés par l'incendie qui a déjà ravagé 42.000 hectares en Gironde et entraîné l'évacuation de quelque 220.000 personnes, une septuagénaire et un couple d'octogénaires trouvent refuge chez Olivier et Delphine Beaufils, un couple de Gujan-Mestras.
Incendie en Gironde: la solidarité s'organise pour aider les personnes évacuées
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