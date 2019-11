Impôt : peut-on déduire la somme donnée à un petit-enfant ?

Le Revenu Vidéo • 13/11/2019 à 11:04

Le coup de pouce donné à un étudiant pour l'aider à boucler son budget n'est déductible du revenu imposable que si le jeune et ses parents sont dans le besoin. Autre certitude : la déduction est plafonnée, à 5.888 euros en 2019.

La déduction d'une pension alimentaire attire l'attention du fisc, à fortiori si c'est un grand-parent et non un parent qui aide un enfant. Sur le plan fiscal, pour que le coup de pouce soit déductible, plusieurs conditions doivent être remplies.

Il faut que le jeune soit dans un réel état de besoin et qu'il ne se soit pas mis lui-même dans une situation difficile. En clair, si vous aidez un petit-enfant qui a 19 ans et qui fait un BTS, «étude normale», cela devrait passer. Si votre petit-fils fait des études aux USA ou a 28 ans et est doctorant, vous aurez plus de mal à convaincre le fisc de l'état de besoin de votre descendant.

Autre point important : en principe, ce sont les parents qui sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants. Pour que l'aide accordée par un grand-parent soit déductible sur le plan fiscal, il faut donc que les parents ne puissent pas faire face à leurs obligations, par exemple s'ils sont tous les deux au chômage.

Les explications de Christian Fontaine.