Images de l'amerrissage de la mégafusée Starship dans l'océan Indien

information fournie par AFP Video 27/08/2025 à 08:27

Images de l'amerrisage de la mégafusée Starship dans l'océan Indien. Après une série noire d'essais entachés d'explosions, la mégafusée Starship du multimilliardaire Elon Musk, développée pour aller sur la Lune et Mars, a signé un sans faute lors d'un vol test particulièrement scruté. IMAGES

2 commentaires

  • 09:28

    Amerrissage réussi.
    Ce sont toujours des prototypes en pleine évolution pour évaluer les faiblesses générales de chaque nouvelle version de Starship. Ici S37 pour le vaisseau, qui a simulé des lancers de satellites.

    Félicitations !

