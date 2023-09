Hugo Marchand : l'étoile de l'Opéra de Paris démocratise la danse classique

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 15:40

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche !", de la grâce et du rêve avec Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris depuis 2017. Les amateurs de danse classique le connaissent pour son style, mélange de puissance et de légèreté. Il a créé en 2022 l'association "Hugo Marchand pour la Danse" afin de rendre la danse classique et contemporaine plus accessible, ainsi que de permettre au plus grand nombre de découvrir la beauté et la richesse de cet art dans des lieux emblématiques.