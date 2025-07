"Horses", l’ode à la liberté de Meryem Aboulouafa

information fournie par France 24 • 04/07/2025 à 13:57

Meryem Aboulouafa est une artiste que l'on compare à Kate Bush pour son imaginaire, à Björk pour sa voix céleste ou encore à Oum Kalthoum, diva mystique qui nous emporte, aussi bien par ses mots que par sa présence à l'écran. Autrice, compositrice, interprète, elle chante en français, en anglais ou en arabe, des mélopées digitales et orientales à la croisée de la pop et de l'électro. On la retrouve dans un titre-choc : "Horses", une ode à la liberté, tournée à Essaouira au Maroc, dans lequel elle rend hommage à Yassine Cavalier, créateur de contenus et dresseur de chevaux. Meryem Aboulouafa est l’invitée de Nina Masson !