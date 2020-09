Hervé Le Treut, climatologue : "Les incendies de forêt ont des conséquences irréversibles"

France 24 • 16/09/2020 à 12:15

Enjeu politique, enjeu mondial. La forêt brûle sur la côte ouest des États-Unis, mais aussi au Brésil et en Australie, alors qu'en Afrique, plusieurs pays du Sahel subissent d'importantes inondations... Le réchauffement climatique est pointé du doigt. Comment et pourquoi le dérèglement de la planète joue-t-il sur ces phénomènes extrêmes ? A-t-on perdu collectivement la partie et va-t-il falloir s'y habituer ? Le climatologue Hervé le Treut répond aux questions de Paris Direct.