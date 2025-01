Hausses de prix dans la grande distribution, tarifs des billets de TGV, virements instantanés gratuits

information fournie par BoursoBank Clients • 11/01/2025 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : le début des traditionnelles négociations commerciales entre industriels et distributeurs ; la hausse de 1,5% en moyenne des tarifs des TGV Inouï et Ouigo sur l'année 2025 ; et pour finir l'entrée en vigueur de lanouvelle réglementation européenne qui rend obligatoire la gratuité du virement instantané.