Hausse des températures, inondations en Italie : la terre est en déséquilibre

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 10:26

Des violentes inondations, dans le nord-est de l’Italie, dans la région de l’Emilie-Romagne ont causé la mort de 13 personnes ce 17 mai. Un bilan désastreux pour cette terre appelée le "verger de l’Italie". Entre sécheresses et inondations, quel avenir pour notre planète ? Pour Karina Von Schuckmann, océanographe, Mercator Océan International, invitée de France 24, "avec l’augmentation du réchauffement climatique, on va être de plus en plus confrontés à des extrêmes, comme des sécheresses, mais aussi avec des situations comme en Italie." Explications.