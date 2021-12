information fournie par France 24 • 21/12/2021 à 23:09

En Côte d'Ivoire, les prix des denrées ne cessent d'augmenter en raison de la crise sanitaire. Les ménages ivoiriens ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins, notamment en cette période de fêtes. Certains produits comme la viande ou le poisson ont connu une envolée dépassant les 10 %, selon l'Institut national de la statistique, entre2020 et 2021.