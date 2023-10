Hausse de l'antisémitisme aux États-Unis : Pittsburgh toujours hantée par la tuerie de 2018

information fournie par France 24 • 27/10/2023 à 10:20

Le conflit actuel au Proche-Orient révèle la division des opinions publiques, notamment en Europe et aux États-Unis. Ces dissensions font craindre une hausse des actes islamophobes et antisémites, déjà constatée depuis quelques années. Les États-Unis, qui ont la plus grande communauté juive hors Israël, ne sont pas épargnés : il y a cinq ans, le 27 octobre 2018, la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, était le théâtre de la pire attaque antisémite de son histoire. Un homme ouvrait le feu dans la synagogue Tree of Life et y tuait onze personnes. Comment la communauté juive s’est-elle remise de cet acte de haine ? Comment réagit-elle face à la hausse de l'antisémitisme ? Reportage de notre correspondante Fanny Allard.