Hasni Abidi : "Le Qatar et les États-Unis jouent leur crédibilité dans l’accord de trêve"

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 11:44

Une trêve humanitaire de quatre jours à Gaza est entrée en vigueur vendredi après un accord entre Israël et le Hamas, conclu sous l'égide du Qatar, qui prévoit la libération de 50 otages en échange de 150 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Notre invité du jour est Hasni Abidi, politologue directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à Genève, et auteur de "Moyen-Orient : le temps des incertitudes" (Éditions Erick Bonnier, 2018). Il revient sur le rôle du Qatar et des États-Unis dans l'accord de trêve.