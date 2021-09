Hakim Jemili et Roman Frayssinet : les "méchants" bienveillants

information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 14:12

Rendez-vous avec Roman Frayssinet et Hakim Jemili à l'occasion de la sortie du film de Mouloud Achour et Dominque Baumard "Les méchants". Cette œuvre satirique autour du traitement médiatique est impressionnante, entre autres par son casting : Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Alban Ivanov, Mathieu Kassovitz, Samy Naceri, Fary, Marwa Loud, Hakim Jemili, Fadily Camara, Bun Hay Mean, Heuss l'Enfoiré, Pierre Palmade, Omar Sy, Oxmo Puccino, Jean-Rachid, China...