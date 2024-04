Haïti : vers un conseil de transition pour remplacer Ariel Henry

information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 17:53

Les responsables politiques haïtiens ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentiel de 22 mois, qui sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique et la violence des gangs, selon un document vu lundi par l'AFP. Ce conseil de neuf membres - sept votants et deux observateurs - intègre des représentants des principaux partis du pays, ainsi que du secteur privé et de la société civile. Son mandat prendra fin "le 7 février 2026", relève le texte. Il doit remplacer le Premier ministre contesté Ariel Henry, qui a annoncé sa démission le 11 mars. Les précisions de Marie-André Belange, correspondante de RFI à Port-au-Prince.