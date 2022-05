information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 14:34

Une série d'articles du New York Times publiés ce week-end remet en lumière la tragique histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette astronomique que le pays a dû payer à la France au 19e siècle, un sujet peu exploité par la classe politique haïtienne. Les précisions de Constant Méheut, journaliste au New York Times.