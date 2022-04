information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 16:53

Deux chercheurs balaient les idées reçues sur l'Amazonie, menacée par la déforestation et par l'exploitation de l'or et du pétrole. Malgré ces dangers, la plus grande forêt du monde, qui s'étale en Amérique du Sud sur près de 7 millions de kilomètres carrés, conserve sa capacité à produire de la biodiversité – un trésor naturel.