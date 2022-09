Guinée : un procès historique, 13 ans après le massacre du 28-Septembre

information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 09:37

Le procès du massacre perpétré le 28 septembre 2009 s'est ouvert mercredi en Guinée. Ce jour là, des militaires ont tué plus de 150 personnes, et violé 109 femmes, lors d'un rassemblement de l'opposition au stade de Conakry. Massacres, viols et tortures se sont poursuivis les jours suivants contre des femmes séquestrées et des détenus. L'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et une dizaine d'anciens officiels militaires doivent répondre d'assassinats, de violences sexuelles et d'enlèvements.