Guinée Bissau : "un acte isolé, très bien préparé" selon le président Umaro Sissoco Embaló

information fournie par France 24 • 02/02/2022 à 11:53

« La situation est sous contrôle », déclare le président Embalo mardi soir à la presse. La situation a été très confuse, mardi 1er février 2022, à Bissau. Des tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays et ont provoqué un début de panique. La Cédéao a condamné une « tentative de coup d'État », et le président parle désormais d'un acte isolé et "très bien préparé", comme l'explique Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24.