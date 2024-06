information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 16:47

L'armée israélienne a indiqué samedi 22 juin qu'un civil israélien a été tué après avoir été blessé par balles à Qalqilya, en Cisjordanie, et a annoncé lancer une opération dans le secteur. La veille, vendredi, les autorités israéliennes et palestiniennes ont affirmé que deux Palestiniens ont été tués à Qalqilya lors d'une opération israélienne. Claire Duhamel, correspondante de France 24 à Jérusalem, nous en dit plus.