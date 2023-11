information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 10:01

Cette édition spéciale est consacrée aux conséquences de la guerre au Proche-Orient. L'attaque menée par le Hamas en Israël voilà un mois a plongé le pays dans la peur et la population de l'État hébreu est traumatisée. Côté palestinien, les bombardements incessants sur Gaza, qui entraînent la mort de nombreux civils, font craindre un traumatisme profond. Anne Sénéquier, psychiatre et chercheuse à l'IRIS, aborde les troubles de santé mentale et insiste sur l'importance d'une aide psychologique.