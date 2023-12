Guerre Israël-Hamas : des frappes ont de nouveau visé Rafah et Khan Younès

information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 10:54

Le chef du mouvement palestinien Hamas doit se rendre ce mercredi en Egypte pour parler d'une trêve dans le conflit avec Israël à Gaza, une question sur laquelle a discuté âprement mardi le Conseil de sécurité de l'ONU où un vote a été de nouveau reporté. Sur le terrain, des frappes ont de nouveau visé Rafah et Khan Younès, dans le sud, ainsi que le centre de Gaza. Mardi, vingt Palestiniens, dont quatre enfants, et un journaliste et sa famille, ont été tués dans un bombardement à Rafah, selon le Hamas.