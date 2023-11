information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 08:01

A la Une de la presse, ce mardi 7 novembre, le bilan d’un mois de guerre entre Israël et le Hamas, à Gaza. Le conflit au Proche-Orient, dont l’onde de choc traverse la France, où 1040 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre par le ministère de l’Intérieur. Une situation qui suscite à la fois de «l’inquiétude» et de la «résilience» des juifs français. Des demandeurs d’asile chassés du Pakistan. Et des nouvelles de l’environnement au Royaume-Uni.