Guerre en Ukraine : "vous êtes sur un conflit qui ne peut pas être lu avec une seule dimension"

information fournie par France 24 • 04/07/2022 à 17:47

Depuis le 24 février, date de l’invasion russe en Ukraine, les combats perdurent. La Guerre d’usure serait-elle une stratégie de guerre ? Christine Dugoin-Clément, chercheuse au Think tank CAPE Europe et spécialiste de l’Europe, invitée de France 24, nous livre son analyse et affirme : "la capacité de défense de l’Ukraine dépend du soutien qu’elle obtient des pays occidentaux" et poursuit : "il pourrait y avoir un jeu notamment de la part de la Russie en pariant sur notre capacité de lassitude, notre usure". Explications.