Guerre en Ukraine : vers de nouveaux records pour l'inflation ?

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 18:11

La guerre en Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie ont aussi des conséquences sur l'économie mondiale. Les principaux indices boursiers plongent, les cours du pétrole et du gaz s'envolent, et de nombreuses matières premières agricoles, comme le blé et le maïs, voient leur prix battre des records. Cette flambée des prix va-t-elle durer ? Va-t-elle accélérer la hausse de l'inflation, déjà au sommet en zone euro et ailleurs ? Certains pays risquent-ils de souffrir de pénuries ?