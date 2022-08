information fournie par France 24 • 16/08/2022 à 16:43

Dans le Sud et l'Est de l'Ukraine, la Russie a souffert de plusieurs bombardements sur des sites importants comme des dépôts de munition. Bruno Daroux analyse la stratégie ukrainienne sur le terrain, alors que la pression de l'armée russe se fait de plus en plus sentir dans le Donbass. Le président russe Vladimir Poutine dénonce les frappes ukrainiennes et pointe également du doigt le rôle des Etats-Unis.