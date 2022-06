information fournie par France 24 • 27/06/2022 à 16:11

En Ukraine, les céréales sont toujours bloquées dans les ports et notamment celui d'Odessa. En cause, le blocus russe et les mines déployées par les Ukrainiens en mer Noire. Taline Oundjian, envoyée spéciale de France 24 en Ukraine, fait un point de la situation à Odessa.