information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 07:53

A la Une de la presse, ce mardi 8 mars, la résistance des Ukrainiens, toujours confrontés aux bombardements de l’armée russe. Leur «niet» aux «couloirs humanitaires» proposés par Vladimir Poutine vers la Russie et la Biélorussie. Les premières conséquences économiques de cette guerre pour l’UE. Et l’hommage de la presse européenne aux femmes d’Ukraine et d’ailleurs, en cette Journée internationale des droits des femmes.