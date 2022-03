Guerre en Ukraine : "je ne peux pas être aussi loin de mon pays quand une chose si terrible se passe"

information fournie par France 24 • 18/03/2022 à 17:33

Oksana Leura, professeure de russe au lycée français de Kiev, se trouve toujours dans la capitale ukrainienne et témoigne sur l'antenne de France 24 pour raconter le quotidien des civils dans la ville. Elle n'assure plus ses cours puisque les étudiants ont fui, mais elle hésite encore à quitter le pays elle-même. Elle se prépare à la possibilité d'une prise de la capitale ukrainienne par les russes, et dit vouloir résister tant qu'elle peut.