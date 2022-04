Guerre en Ukraine : "il est clair que la stratégie russe a changé"

information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 12:02

Les combats s'intensifient dans l'est et le sud de l'Ukraine où l'armée russe semble être sur le point de s'emparer du port stratégique de Marioupol. Kiev continue de recevoir cependant un soutien croissant des Européens et des Américains, notamment en armes lourdes. FRANCE 24 reçoit le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Il nous transmet ses analyses approfondies sur cette nouvelle phase de la guerre russo-ukrainienne. D'après lui, "la stratégie russe a changé. Maintenant, ils utilisent une stratégie très classique pour diminuer la résistance de l'adversaire, que ce soit par l'artillerie ou les frappes aériennes". Face à la résistance ukrainienne, "où en sont les forces [russes] ? Est-ce qu'[elles] ont le temps de vraiment se reconstituer" à la suite d'une partie initiale "fortement désorganisée" ?