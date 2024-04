Guerre civile au Soudan : "il faudrait un cessez-le-feu"

information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 17:39

Un an après le conflit, Paris accueille ce lundi 15 avril une conférence internationale pour le Soudan et ses voisins pour aider le Soudan à sortir de cette guerre de pouvoir entre le général Abdel Fattah al-Burhane de l’armée régulière et le général Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemedti » du groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR). Un conflit qui a causé des milliers de morts et qui a poussé 8.5 millions de Soudanais à fuir. Comment mettre un terme à cette crise humanitaire. Pour Ted Chaiban, directeur général adjoint de l’Unicef, "il faudrait mettre l’accent sur l’humanitaire et sur le politique." Témoignage.