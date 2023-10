Guerre au Soudan : les enfants réfugiés au Tchad en proie à la malnutrition et aux traumatismes

information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 12:26

La guerre au Soudan entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires a pris une tournure ethnique. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sont accusés de cibler les civils d'ethnie Massalit, sans distinction. Plus de 400 000 personnes ont déjà franchi la frontière avec le Tchad, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Le conflit a un impact considérable sur les plus jeunes, qui souffrent de malnutrition et de traumatismes. Beaucoup sont choqués par ce qu'ils ont vu et utilisent le dessin pour exprimer leur douleur. Un reportage de Bastien Renouil.