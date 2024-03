information fournie par France 24 • 09/03/2024 à 10:55

Au Liban, la population s'inquiète de la lenteur de la diplomatie pour arrêter la guerre menée par Israël. Beaucoup se rappellent de la guerre de 2006 qui avait opposé le Hezbollah et l'armée israélienne, des morts et des destructions. Tous les jours, des échanges de tirs ont lieu à la frontière, et les responsables libanais rappellent l'urgence d'un cessez-le-feu et de l'apport d'aide humanitaire à Gaza. Les précisions de Serge Berberi depuis Beyrouth.