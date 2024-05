Guerre à Gaza : "on est à la croisée des chemins", estime Pascal Boniface

information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 14:01

Une délégation du Hamas est arrivée, samedi 4 mai, au Caire pour "poursuivre les discussions" afin de "parvenir à un accord" avec Israël. "Il y a une volonté d'arriver à un accord sauf que les termes de l'accord ne sont pas les mêmes", estime Pascal Boniface. Entre les discussions sur une possible trêve au Caire et la menace d'une offensive sur Rafah, "on est à la croisée des chemins", explique le politologue. Une offensive sur Rafah "pourrait être un 'game changer' dans les relations entre Israël et les États-Unis", ajoute Pascal Boniface . Son décryptage pour France 24.