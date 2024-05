information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 17:49

Alors que la sécheresse fait des ravages, les techniques ancestrales pour irriguer les récoltes sont de plus en plus mise en valeurs. Dans le sud de l'Algérie, à 1200 km d'Alger dans la ville de Timinoun, la "foggara", la captation des eaux souterraines et sa distribution pour l’agriculture sont toujours pratiquées par les habitants. Elle consiste en des galeries qui drainent l’eau pour irriguer les cultures dans les oasis.