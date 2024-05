information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 11:45

Calquée sur la Russie, l'adoption d'une loi sur "l'influence étrangère" menace la liberté des ONG en Géorgie et entrave l'espoir d'un rapprochement avec l'Union Européenne. Le risque d'un conflit entre partisans et adversaires de Moscou et d'une situation "à l'ukrainienne" ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Bruno Daroux et Régis Genté à Tbilissi.