Génocide des Tutsi : la France a "failli" au Rwanda entre 1990 et 1994

France 24 • 26/03/2021 à 23:50

La politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, menée par un président et son entourage "aveuglés idéologiquement", a été une "faillite" et elle porte des responsabilités "accablantes" dans le génocide des Tutsi, selon un rapport cinglant d'historiens remis vendredi à Emmanuel Macron. Ce rapport affirme que la France "est demeurée aveugle face à la préparation" du génocide et porte des "responsabilités lourdes et accablantes" dans cette tragédie, qui a fait au moins 800.000 morts essentiellement Tutsi.