information fournie par France 24 • 06/04/2024 à 12:58

Le Journal de l'Afrique a reçu un grand acteur, auteur, dramaturge, metteur en scène et éditeur… Dorcy Rugamba. Lui aussi a perdu toute sa famille au printemps 1994. Comment peut-on se relever de cela? En compagnie de Véronique Tadjo - romancière, poète, peintre et universitaire – et Abdourahman Waberi - Auteur, Professeur à George Washington University – nous avons parlé du devoir de mémoire et de comment les intellectuels et artistes africains ont traité les faits ?