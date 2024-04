Génocide au Rwanda : comment relever le défi de la mémoire ?

information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 20:10

Trente ans après le génocide tutsie au Rwanda, comment relever le défi de la mémoire ? Entre le 7 avril et le 17 juillet 1994, 800 000 hommes, femmes et enfants Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés. Dimanche 7 avril, des commémorations auront lieu à Kigali au Rwanda en présence du président Paul Kagame. Cette cérémonie a lieu en présence de dirigeants et officiels étrangers. Stéphane Séjourné le chef de la diplomatie représentera la France, dont les responsabilités accablantes ont été mises en lumière par le rapport Duclert issu d’une commission créée par Emmanuel Macron. Pour le chef de l'État, la France "aurait pu arrêter le génocide" avec ses alliés mais n'en a "pas eu la volonté" selon l'Élysée.