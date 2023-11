information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 12:03

Le Général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC et ancien Directeur de l’Ecole de guerre, est notre invité. Il revient sur l’offensive lancée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Quelle est la stratégie de Tsahal? Que faire face aux nombreuses personnes et pays choqués par les civils qui meurent chaque jour dans les bombardements israéliens ? Le conflit peut-il embraser toute la région ?