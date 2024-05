information fournie par France 24 • 02/05/2024 à 10:29

Le Hamas réserve toujours sa réponse, semblant réclamer un cessez-le-feu définitif, alors qu'Israël n'entend pas renoncer à une offensive terrestre sur Rafah. Dans ces conditions, un accord est-il vraiment possible ? On va plus loin avec Alban Mikoczy, Bruno Daroux et Pauline Godard à Jérusalem.