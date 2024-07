information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 10:53

Après une intense semaine de négociations, les discussions se poursuivent à Doha ce vendredi pour tenter de trouver une issue à la guerre à Gaza. Des responsables israéliens et égyptiens, mais aussi américains, prennent part aux négociations, et débattent d'un plan de cessez-le-feu en 3 phases. Dans le même temps, Israël continue de bombarder l'enclave, et menace de frapper le nord dans une nouvelle opération contre le Hamas.