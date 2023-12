Gaza : dans des combats au sol, l'armée israélienne met la pression sur le Hamas

information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 15:00

A Gaza, les frappes aériennes se multiplient, mais il y a aussi des combats au sol, comme le rappelle le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Les combattants israéliens arrêtent des combattants du Hamas et font pression sur l'organisation terroriste pour tenter de capturer leur chef. Beaucoup d'images circulent car le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu est sous pression et veut montrer que ses attaques sanglantes font avancer leur but de guerre.