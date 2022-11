Gastronomie : l'escale culinaire de Kristel Froger sur l'Île Maurice

information fournie par France 24 • 28/11/2022 à 16:49

Rougail de poisson, briani ou encore dholl puri... La cuisine de l'Île Maurice offre un véritable melting-pot de saveurs délicieuses. On en parle avec l'une de ses ambassadrices : Kristel Froger, créatrice culinaire, fondatrice du média "L'atelier de Kristel" et autrice du livre "Easy île Maurice – les meilleures recettes de mon pays" (éditions Mango). Elle nous parle des plats incontournables, de ses recettes coups de cœur et partage ses idées pour les fêtes de fin d'année.