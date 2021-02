France 24 • 05/02/2021 à 17:43

Dans la première partie de cette "Semaine de l'éco", Stéphanie Antoine reçoit Jacques Attali. L'écrivain, économiste et président de Positive Planet vient de publier "Histoire des médias : des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après" (éd. Fayard). Un ouvrage dans lequel il examine les rapports entre pouvoir politique, argent et savoir.