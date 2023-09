information fournie par France 24 • 04/09/2023 à 08:33

C'est la première prise de parole du général Oligui Nguema, deux jours après le coup d’État au Gabon. Il s’est adressé au corps diplomatique. Le nouvel homme fort du pays a promis notamment de "réorganiser" les institutions dans un sens "plus démocratique" et plus respectueux "des droits humains".