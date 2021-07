G20 Finances à Venise : bientôt une taxe mondiale sur les multinationales ?

France 24 • 09/07/2021 à 17:44

Sous l'égide de l'OCDE, 131 pays se sont engagés à taxer de manière plus équitable les multinationales, avec un impôt sur les sociétés d'au moins 15 %, et des entreprises prélevées là où elles réalisent leur chiffre d'affaires, et non plus là où elles sont domiciliées. La cagnotte attendue pourrait s'élever à 150 milliards d'euros de revenus supplémentaires par an, dès 2023. L'accord, qualifié d'historique, doit être validé par les pays du G20 réunis actuellement à Venise. Cet accord signe-t-il la fin de la concurrence fiscale entre États ? Les géants du numérique pourront-ils encore échapper à l'impôt ?