information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 16:11

La crise diplomatique entre le Bénin et le Niger se poursuit. Les frontières sont toujours fermées entre les deux pays. Résultat : le deuxième plus grand marché du Bénin, situé à Malanville, tourne au ralenti. Reportage d'Emmanuelle Sodji, Raphael Ntalé et Stelia Padounou.