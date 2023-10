information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 10:13

L'armée israélienne a annoncé lundi 9 octobre avoir frappé des centaines de cibles du Hamas et du Djihad islamique dans la bande de Gaza au cours de la nuit et avoir envoyé des soldats dans le sud d'Israël où des affrontements se poursuivent, deux jours après l'attaque surprise du Hamas. La guerre a déjà fait plus de 123 000 déplacés dans la bande de Gaza.