information fournie par France 24 • 06/07/2022 à 15:31

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. Et notamment "Peter von Kant", le nouveau film de François Ozon, une relecture très libre des œuvres phares du légendaire cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder. Un drame amoureux aussi, porté par Denis Ménochet et Isabelle Adjani.