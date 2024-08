information fournie par France 24 • 27/08/2024 à 10:43

Emmanuel Macron annonce une nouvelle série de consultations en vue de trouver une majorité pour gouverner la France. Près de deux mois après les élections législatives, le président de la République écarte un gouvernement du Nouveau Front Populaire faute de stabilité suffisante, il exhorte socialistes, communistes et écologistes à rejoindre d'autres coalitions. Intérêt supérieur de la Nation ou déni du vote des Français ? On va plus loin avec Richard Werly et Bruno Daroux.